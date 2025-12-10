Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alhamdulillah, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Tetap Bekerja, Gaji Rp1,5 Juta

Rabu, 10 Desember 2025 – 04:41 WIB
Alhamdulillah, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Tetap Bekerja, Gaji Rp1,5 Juta
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM - Sebanyak 655 honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Pemkot Mataram mempertahakan ratusan honorer gagal PPPK Paruh Waktu untuk tetap bekerja dan mendapatkan haknya sebagai tenaga penunjang kegiatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri memastikan tidak ada honorer non-database BKN yang diberhentikan, bahkan gaji mereka untuk tahun 2026 sudah dianggarkan melalui APBD 2026.

"Itu sudah menjadi kebijakan Wali Kota Mataram, mereka tetap bisa bekerja. Tidak ada yang diberhentikan," katanya di Mataram, Selasa (9/12).

Berdasarkan keputusan Wali Kota Mataram, setiap pegawai honorer menerima gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Menurut Sekda, salah satu pertimbangan Wali Kota Mataram mempertahankan 655 honorer tersebut selain sebagai penghargaan, di antara mereka ada yang sudah mengabdi 6-8 tahun.

Karena itu, diharapkan para honorer bisa bekerja dengan baik, maksimal, bertanggung jawab, dan jangan sampai ada yang bermalas-malasan.

"Honorer kini dapat menjalankan tugasnya tanpa mengkhawatirkan status maupun hak mereka," katanya.

Sudah diputuskan bahwa honorer gagal PPPK Paruh Waktu tetap bekerja, tidak terkena PHK, dengan gaji Rp1,5 juta.

