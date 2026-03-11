Alhamdulillah IHSG Menguat, Ternyata Ini Pemicunya

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (11/3).

IHSG dibuka menguat 43,86 poin atau 0,59 persen ke posisi 7.484,77. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,81 poin atau 0,50 persen ke posisi 763,75.

Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas menyampaikan bahwa IHSG bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Meski terjadi rebound di pasar saham dan penguatan Rupiah, pasar keuangan Indonesia masih diperkirakan menghadapi tekanan pada perdagangan hari ini akibat ketidakpastian global yang masih tinggi," sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas mencatat dari perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, volatilitas pasar dipicu oleh informasi yang simpang siur terkait keamanan jalur pengiriman minyak di Selat Hormuz.

Sempat muncul klaim bahwa Angkatan Laut AS telah berhasil mengawal kapal tanker, namun kemudian dibantah oleh pemerintah AS sendiri.

Di sisi lain, terdapat laporan bahwa Iran diduga menempatkan ranjau di Selat Hormuz yang menambah kekhawatiran investor, sehingga masih memberikan tekanan ke pasar saham global.

Adapun, harga minyak mentah pada perdagangan hari ini pukul 09.40 WIB, minyak jenis WTI tercatat naik 1,67 persen di level USD 84,84 per barel, sementara minyak jenis Brent naik 1,36 persen di level USD 88,99 per barel.