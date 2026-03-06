Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Alhamdulillah, Indonesia Bisa Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat

Jumat, 06 Maret 2026 – 08:31 WIB
Alhamdulillah, Indonesia Bisa Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapatkan impor minyak dari AS. Foto: Antara/REUTERS/Jessica Lutz/aa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapatkan impor minyak dari AS.

Hal itu disampaikan Bahlil seusai terhambatnya distribusi minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.

“Sekarang sudah mulai berjalan. Bertahap, ya, bertahap,” ujar Bahlil dikutip Jumat (6/3).

Baca Juga:

Bahlil menyampaikan impor minyak tidak bisa dilakukan sekaligus, karena itu pemerintah memutuskan melakukannya secara bertahap.

“Belum lagi keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan atau storage untuk minyak mentah,” kata dia.

Bahlil mengaku pemerintah sedang mempercepat pembangunan storage minyak mentah. 

Baca Juga:

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk adanya perang antara Iran versus Israel-AS.

Bahlil menjelaskan pemerintah akan menambah kapasitas penyimpanan, dari yang semula maksimal 25–26 hari, menjadi 90 hari atau tiga bulan sesuai dengan standar internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapatkan impor minyak dari AS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minyak mentah  impor  Amerika Serikat  Bahlil  ketahanan energi 
BERITA MINYAK MENTAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp