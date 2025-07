Alhamdulillah, Kabar Baik dari Harga Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah komoditas harga pangan cukup stabil di tingkat nasional, pada Senin (21/7).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah tingkat konsumen mencapai Rp 60.673 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp 65.058 per kilogram.

Harga komoditas cabai merah keriting Rp 42.818 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 45.538 per kilogram, lalu cabai merah besar di harga Rp 39.899 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.451 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 44.071 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 46.099 per kilogram. Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp37.344 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp39.048 per kilogram.

Pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, yakni beras premium di harga Rp 16.121 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 16.105 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 14.352 per kilogram naik tipis dari hari sebelumnya Rp 14.340 per kilogram beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.456 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 12.535 per kilogram.

Lalu daging sapi murni Rp 134.869 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 135.236 per kilogram, daging ayam ras Rp 35.897 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 35.719 per kilogram.

Harga telur ayam ras Rp 29.367 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 29.595 per kilogram.