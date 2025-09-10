Alhamdulillah, Lima Konsumen dapat Kesempatan Umrah lewat 'Sika Bagi Rezeki'

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia bahan kimia konstruksi dan industri, Sika Indonesia mewujudkan impian umrah melalui program Sika Bagi Rezeki kepada lima konsumen setianya.

Channel Distribution Manager Sika Indonesia, Basuki Setiawan menyatakan bagi perusahaan program ini bukan sekadar promosi, melainkan wujud apresiasi nyata kepada konsumen setia.

“Konsumen adalah mitra penting dalam setiap langkah. Profesi tukang dan kontraktor kecil berperan penting dalam pembangunan, namun apresiasi terhadap mereka sering kali minim. Karena itu, hadiah yang diberikan sengaja dirancang bukan hanya untuk memberikan manfaat praktis, tetapi juga nilai emosional dan spiritual," ujar Basuki dikutip, Rabu (10/9).

Menurut Basuki, perjalanan umroh menjadi simbol apresiasi yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menyentuh aspek spiritual.

"Pada Sika Bagi Rezeki 2024, ribuan konsumen dari berbagai daerah di Indonesia ikut serta dan terpilih lima pemenang yang masing-masing berasal dari latar belakang berbeda," ungkap Basuki.



Program Sika Bagi Rezeki 2025 Dimulai

Tahun ini, Sika kembali menyelenggarakan Sika Bagi Rezeki 2025 dengan mekanisme baru yang lebih modern yaitu berupa point rewards. Konsumen bisa menukarkan poin dengan voucher belanja dan e-wallet yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari.

Basuki menjelaskan melalui mekanisme baru ini, setiap pembelian produk Sika bertanda khusus akan memberikan poin yang terakumulasi di akun masing-masing peserta.

Poin tersebut bisa diperoleh tidak hanya dari belanja produk, tetapi juga dari aktivitas interaktif, seperti menonton video edukasi di kanal resmi Sika, membaca artikel tips & trik, hingga mengajak teman atau mitra bergabung.



“Sistem ini dirancang agar setiap konsumen merasa dihargai sejak awal. Mulai dari tukang bangunan yang membeli material dalam jumlah terbatas hingga kontraktor besar yang menggunakan produk dalam skala proyek, semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengumpulkan poin. Dengan program Sika Bagi Rezeki 2025, kami berharap semakin banyak konsumen yang merasakan manfaat program ini,” tambah Basuki.



Dia menyebut Sistem point rewards memungkinkan lebih banyak hadiah bisa diraih, seperti voucher belanja dan e-wallet yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari.