JPNN.com - Daerah

Alhamdulillah, Penyandang Disabilitas di Bogor Terima Bantuan Tangan Prostetik

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:31 WIB
Alhamdulillah, Penyandang Disabilitas di Bogor Terima Bantuan Tangan Prostetik
Penyandang disabilitas di Bogor menerima bantuan tangan prostetik untuk mendukung aktivitas kerja. Foto: Baznas

jpnn.com, BOGOR - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan berupa tangan prostetik kepada penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya memperluas aksesibilitas dan mendorong kemandirian kelompok rentan agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih produktif.

Penerima manfaat bantuan tersebut adalah Asep Saefudin, buruh tani asal Kampung Pasir Pogor yang sejak lahir mengalami kondisi tangan kiri tidak sempurna.

Bantuan tangan prostetik diharapkan dapat membantu aktivitasnya sekaligus meningkatkan rasa percaya diri saat bekerja maupun berinteraksi di lingkungan sekitar.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, mengatakan penyaluran alat bantu tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung penyandang disabilitas agar tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan menjalani kehidupan secara mandiri.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencari nafkah,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3).

Menurut Saidah, bantuan tangan prostetik tersebut diharapkan dapat membantu Asep menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman sekaligus meningkatkan rasa percaya diri saat membantu keluarganya bekerja di ladang.

Dia menambahkan, program bantuan bagi penyandang disabilitas tersebut bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari para muzaki.



