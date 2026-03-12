Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Alhamdulillah, Proses Pencairan THR untuk PPPK Dimulai Hari Ini

Kamis, 12 Maret 2026 – 21:33 WIB
Alhamdulillah, Proses Pencairan THR untuk PPPK Dimulai Hari Ini - JPNN.COM
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Ahmad Nashir. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk kategori paruh waktu, akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1447 H. 

Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuanga dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Ahmad Nashir menerangkan bahwa kebijakan mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BLUD hingga pejabat di daerah lingkungan Pemkot Palembang. 

Baca Juga:

"PPPK semuanya Terima THR, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Dua-duanya dapat," terang Nashir, Kamis (12/3/2026). 

Meski dipastikan dapat, kata Nashir, bahwa adanya ketentuan khusus mengenai besaran nominal bagi PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun.

Perhitungannya dilakukan secara proporsional berdasarkan masa kerja hingga Februari 2026.

Baca Juga:

Dihitung dengan rumus jumlah bulan bekerja dibagi 12, lalu dikalikan satu bulan gaji. 

"Untuk yang masa kerjanya lebih besar dari atau sama dengan, menerima THR penuh (satu bulan gaji)," kata Nashir. 

Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk kategori paruh waktu akan nerima THR Idulfitri 1447 H.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR  THR untuk PPPK  PPPK  Pencairan THR  pencairan THR PPPK  PNS 
BERITA THR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp