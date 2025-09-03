Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni

Rabu, 03 September 2025 – 22:04 WIB
Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni - JPNN.COM
Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni. Foto: Baznas

jpnn.com, MANOKWARI - Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) kembali dilakukan denga merenovasi terhadap rumah milik mustahik di Papua Barat.

Salah satunya adalah rumah Jumarin, seorang imam masjid, yang kondisinya sebelumnya sangat memprihatinkan.

Program RLHB menjadi prioritas BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perbaikan hunian.

Baca Juga:

Tujuan utamanya adalah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin dan mustahik yang rumahnya tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Saidah Sakwan, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mengatakan bantuan ini diharapkan menciptakan rumah aman dan nyaman bagi para mustahik.

“Semoga bantuan rumah layak huni ini dapat membantu para mustahik akan kebutuhan dasar tempat tinggal layak yang aman dan nyaman,” kata Saidah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Menurut Saidah, program RLHB akan menargetkan perbaikan 40 rumah mustahik di Papua Barat, tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Sorong. Renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Jumarin, yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan imam masjid, sebelumnya tinggal di rumah kayu dengan atap miring dan bocor saat hujan.

BAZNAS renovasi rumah imam masjid di Papua Barat, jadikan hunian layak, aman, dan nyaman bagi mustahik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Rumah Layak Huni  Rumah Layak Huni Baznas  rumah mustahik 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp