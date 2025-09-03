Alhamdulillah, Rumah Imam Masjid di Papua Barat Diperbaiki Jadi Layak Huni

jpnn.com, MANOKWARI - Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) kembali dilakukan denga merenovasi terhadap rumah milik mustahik di Papua Barat.

Salah satunya adalah rumah Jumarin, seorang imam masjid, yang kondisinya sebelumnya sangat memprihatinkan.

Program RLHB menjadi prioritas BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perbaikan hunian.

Tujuan utamanya adalah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin dan mustahik yang rumahnya tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Saidah Sakwan, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mengatakan bantuan ini diharapkan menciptakan rumah aman dan nyaman bagi para mustahik.

“Semoga bantuan rumah layak huni ini dapat membantu para mustahik akan kebutuhan dasar tempat tinggal layak yang aman dan nyaman,” kata Saidah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9).

Menurut Saidah, program RLHB akan menargetkan perbaikan 40 rumah mustahik di Papua Barat, tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Sorong. Renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Jumarin, yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan imam masjid, sebelumnya tinggal di rumah kayu dengan atap miring dan bocor saat hujan.