JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Alhamdulillah Rupiah Menguat 32 Poin, USD Bertengger di Rp 17.814

Jumat, 29 Mei 2026 – 12:39 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah bergerak menguat 32 poin atau 0,18 persen menjadi Rp 17.814 USD pada Jumat pagi. Foto/ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah bergerak menguat 32 poin atau 0,18 persen menjadi Rp 17.814 USD pada Jumat pagi.

Sebelumnya, kus rupiah di level Rp 17.846 per USD.

Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova mengatakan penguatan rupiah karena adanya kesepakatan gencatan senjata baru selama 60 hari antara AS dengan Iran.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat dengan kisaran di Rp 17.800 per USD-Rp 17.860 per USD,” ujar Rully di Jakarta, Jumat.

Rully menjelaskan rupiah menguat dipengaruhi oleh faktor global adanya kesepakatan gencatan senjata baru selama 60 hari antara AS dan Iran menekan harga minyak di bawah USD 100 dan index dollar yang menjinak.

Mengutip Anadolu, AS dan Iran telah menyepakati rancangan kesepakatan berdurasi 60 hari, sebagaimana laporan Axios. Meskipun negosiator dari kedua belah pihak sebagian besar telah menyelesaikan persyaratannya, tetapi Trump belum memberikan persetujuan akhir.

Kesepakatan yang lebih luas yang membahas tuntutan Washington terhadap program nuklir Iran masih memerlukan negosiasi lebih lanjut.

Berdasarkan usulan memorandum tersebut, pelayaran komersial melalui Selat Hormuz akan tetap "tidak dibatasi.” Iran juga diwajibkan untuk menyingkirkan semua ranjau dari jalur air strategis tersebut dalam waktu 30 hari dan menahan diri dari pengenaan bea atau pelecehan terhadap kapal.

Harga Minyak Dunia  rupiah  USD  Iran 
