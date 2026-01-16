jpnn.com - KOTA PADANG - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 Akhmad Munir memastikan seluruh anggota yang bernaung di bawah organisasi tersebut tetap solid pascadualisme yang terjadi di internal.

"Alhamdulillah, sekarang PWI sudah kompak dan bersatu," kata Ketum PWI Pusat Akhmad Munir di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (3/2), seusai melantik dan mengukuhkan kepengurusan PWI Provinsi Sumbar periode 2024 hingga 2029 yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar.

Menurut Munir yang juga Ketua Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut, kekompakan dan kesolidan anggota PWI tidak hanya tercermin di Ranah Minang, tetapi juga di setiap provinsi yang dikunjungi.

Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, Munir juga berpesan agar setiap insan pers selalu menjaga independensi, profesionalitas, serta maruah profesi dan lembaga.

Sebab pada era teknologi yang serba digital saat ini, setiap wartawan dituntut untuk bekerja profesional dan menjaga etika.

"Saya berpesan agar setiap wartawan terus menjaga profesionalitasnya, termasuk menjaga integritas dan mendorong melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Tidak hanya itu Akhmad Munir juga mengingatkan pentingnya peran media massa dalam membantu pemerintah untuk mengawal pembangunan.

Hal ini sejalan dengan fungsi pers sebagai bagian dari pilar demokrasi yang turut mengawal jalannya roda pemerintahan.