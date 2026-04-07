Alhamdulillah, Sembilan Santri SCB Lolos PTN Lewat SNBP 2026

Selasa, 07 April 2026 – 19:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat sembilan santri Sekolah Cendekia Baznas (SCB) lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti kualitas pendidikan yang diterapkan di lingkungan SCB dalam mencetak lulusan berdaya saing.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, menyampaikan rasa syukur atas capaian para santri tersebut.

"Semoga ini menjadi awal yang baik, dan selanjutnya di jalur-jalur penerimaan PTN yang lain santri SCB bisa menyusul masuk PTN,” ujar Subhan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4).

Dia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan para muzaki serta pengelolaan zakat yang optimal dan tepat sasaran oleh Baznas.

Menurutnya, zakat memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Inilah yang diperjuangkan Baznas, yang mengemas dana zakat untuk mendukung pendidikan anak kurang mampu,” kata Subhan.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Baznas melalui SCB dalam mendorong transformasi mustahik menjadi calon muzaki melalui jalur pendidikan.