Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alhamdulillah, Semua Guru Sudah ASN, Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta

Senin, 19 Januari 2026 – 04:17 WIB
Alhamdulillah, Semua Guru Sudah ASN, Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan anggaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak lagi dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami pastikan 50 PPPK paruh waktu guru yang sudah terima SK 18 Desember 2025, tidak digaji dari BOS," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf di Mataram, Minggu (18/1).

Dia menyebutkan gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp1,5 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sama seperti gaji PPPK paruh waktu lainnya.

Baca Juga:

Sementara dana BOS saat ini digunakan khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sekolah dan tidak dibolehkan untuk gaji.

"Jadi, semua guru yang sudah berstatus PPPK paruh waktu gajinya dari APBD bukan dari BOS," katanya.

Disebutkan, jumlah guru PPPK paruh waktu di Kota Mataram hanya 50 orang.

Baca Juga:

Mereka merupakan angkatan terakhir dan sudah tidak ada lagi guru berstatus honorer atau non-ASN.

"Alhamdulillah, semua guru di Kota Mataram sudah menjadi PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu," katanya.

Pak Yusuf mengatakan, semua guru di daerahnya sudah menjadi PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  Guru PPPK Paruh Waktu  Gaji Guru PPPK Paruh Waktu  honorer  PPPK 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp