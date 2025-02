Alhaviz Perkenalkan Lagu Teman Makan Teman

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Alhaviz baru saja merilis sebuah lagu yang berjudul Teman Makan Teman (TMT).

Lagu tersebut menjadi debut sekaligus perkenalan bagi solois pendatang baru asal Kota Malang, Jawa Timur itu di kancah musik Indonesia.

Alhaviz mengatakan bahwa Teman Makan Teman terinspirasi dari dunia persahabatan laki-laki maupun perempuan yang makin banyak intrik sehingga membuat segalanya lebih mengarah kepada perselisihan.

Baca Juga: Grentperez Mencoba Bereksperimen Lewat Movie Scene

Lagu tersebut diproduksi oleh Artha Musik dan diproduseri Bian eks D'Bagindas. Sementara proses mixing dan mastering, dieksekusi oleh Alkay di BAM Music Studio.

Menurutnya, lagu yang ditulis oleh seorang teman yang akrab disapa Mbak Devie itu melewati proses penggarapan yang cukup seru.

Alhaviz banyak belajar tentang teknik olah vokal saat dipandu oleh Benny Rianto atau Bian eks D'Bagindas.

"Berkolaborasi dengan Mas Bian itu cukup asyik dan keren banget. Di samping lagunya sudah enak dan easy listening. Dan fakta menariknya adalah, ternyata lagu ini sangat sulit. Sulit dalam artian penggunaan teknik-teknik vokal itu sendiri. Terdengar easy listening tapi hard to be trying," ungkap Alhaviz, Senin (24/2).

Pria yang aktif bermusik sejak kelas dua SMP itu menegaskan, single Teman Makan Teman sangat istimewa bagi dirinya secara pribadi.