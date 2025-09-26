Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Ali Bagir Jadi Pebasket Indonesia Ketiga yang Berkarier di Liga Jepang

Jumat, 26 September 2025 – 13:47 WIB
Pebasket Ali Bagir saat berlaga pada ajang IBL Indonesia Cup 2025 di Solo, Jawa Tengah. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Pebasket Satria Muda Ali Bagir mendapat kesempatan langka bermain di kasta ketiga Liga Jepang setelah dikontrak klub Shinagawa City.

Pemain kelahiran 4 Juli 2000 itu menandatangani kontrak berdurasi satu musim bersama tim asal Shinagawa tersebut.

Mahasiswa Universitas Indonesia angkata 2018 itu mengaku senang dan terhormat bisa melanjutkan karier di Negeri Sakura.

Setelah tampil konsisten dalam dua musim terakhir bersama Satria Muda, perjuangan Bagir untuk menembus level internasional akhirnya terwujud.

“Saya sangat tersanjung dan bersemangat bergabung dengan Shinagawa City. Saya menantikan untuk berkembang, berkompetisi, dan belajar."

"Bersyukur atas kesempatan ini dan tidak sabar untuk memulai serta memberikan yang terbaik untuk tim,” ujar Ali Bagir.

Ali Bagir menjadi pebasket Indonesia ketiga yang tampil di Liga Jepang setelah Brandon Jawato (Utsunomiya Brex) dan Abraham Damar Grahita (Veltex Shizuoka).

Musim lalu, pemain bertinggi 193 cm itu mencatat rata-rata 5,3 poin, 0,6 asis, dan 3,6 rebound per pertandingan.

Ali Bagir mendapatkan kesempatan langka dengan bermain di kompetisi kasta ketiga Liga Jepang setelah dikontrak tim Shinagawa City, Jumat (26/9)

