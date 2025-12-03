Ali Bicara Joyland Sessions Hingga Tur Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Grup funk bernuansa Arab, Ali merupakan salah satu band asal Indonesia yang sering melakukan tur ke luar negeri belakangan ini.

Trio Aswandaru, John Paul Patton alias Coki, dan Absar Lebeh itu telah menaklukkan pentas di kawasan Australia, Jepang, hingga Eropa.

Tur yang dijalani Ali sejak beberapa tahun terakhir ternyata sangat berdampak positif, khususnya untuk jumlah pendengar.

"Pendengar kami meningkat signifikan di Australia dan beberapa negara Eropa," ungkap Aswandaru saat berbincang dengan JPNN.com di sela Joyland Sessions di GBK City Park, Jakarta pada Minggu (30/11).

Ali dalam waktu dekat juga bakal kembali mengadakan rangkaian tur ke daerah Australia.

Meski sukses menggelar beberapa tur luar negeri, Ali melewatinya dengan penuh tantangan. Berbagai kejadian menimpa Ali dan rombongan saat tur. Salah satunya yakni kecelakaan mobil di Eropa.

Untungnya, personel Ali dan kru tidak mengalami cedera saat kecelakaan. Trio funk itu pun memastikan kejadian tersebut tidak menimbulkan trauma.

"Trauma sih enggak, tetapi kami kini lebih memeriksa detail keperluan tur seperti mobil," nener Aswandaru.