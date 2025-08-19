Ali Kabiay: 80 Tahun Kemerdekaan RI Momentum Bersatu Wujudkan Papua Damai

jpnn.com - Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay mengatakan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momen berharga untuk memperkuat persatuan nasional dan mewujudkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera.

Menurut sekretaris jenderal (sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia itu, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI bukan sekadar selebrasi, melainkan juga panggilan moral bagi seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ali mengatakan dalam memperingati HUT ke-80 RI, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Papua untuk mendukung program pemerintah dalam membangun bangsa.

"Saya ingin mengucapkan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Ini tentunya merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi kita semua sebagai warga negara untuk bagaimana kita selalu bersama-sama dengan pemerintah memberikan kontribusi mencari solusi, bagi perkembangan bangsa kita kedepannya," kata Ali melalui siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Sebagai pemuda asli Papua, Ali juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan Papua yang damai dan lebih maju untuk ke depannya.

“Saya sebagai warga negara Indonesia sebagai generasi muda Indonesia dan sebagai pemuda asli Papua, saya berharap teman-teman di luar sana, di luar negeri, teman-teman di seluruh Indonesia mari doakan dan dukung Tanah Papua menjadi daerah yang lebih damai lebih maju lebih indah," tuturnya.

Dia berharap dengan HUT ke-80 ini Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan masyarakatnya lebih sejahtera.

“Tentunya Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju pesat masyarakat di seluruh Indonesia menjadi sejahtera bermoral bermartabat," ujar Ali.