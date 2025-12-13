Aliando Syarief Terlibat, Serial Pernikahan Dini Gen Z Segera Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aliando Syarief dan Richelle Skornicki bakal membintangi serial Pernikahan Dini Gen Z.

Bersamaan dengan peluncuran trailer perdana serial tersebut, MDTV mengumumkan kelanjutan kolaborasi strategisnya dengan Netflix.

Nantinya, serial Pernikahan Dini Gen Z akan tayang di dua platform berbeda, yakni di MDTV dan layanan streaming global Netflix.

Hal itu menegaskan komitmen MD Entertainment untuk menjangkau audiens seluas mungkin, sesuai dengan pola konsumsi media generasi saat ini.

"Kolaborasi MDTV dengan Netflix terbukti menjadi terobosan yang sangat positif. Ini bukan hanya tentang penayangan serentak di dua platform, tetapi tentang memastikan setiap pemirsa mendapatkan akses terbaik, baik pemirsa yang terbiasa menonton di layar kaca maupun yang memilih fleksibilitas streaming," ujar CEO dan Founder MD Entertainment, Manoj Punjabi di Setiabudi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Keputusan untuk melanjutkan sinergi ini sepenuhnya berlandaskan pada komitmen kami untuk menyajikan konten berkualitas dan relevan yang mudah diakses oleh audiens kami," sambungnya.

Serial Pernikahan Dini Gen Z mengisahkan tentang Dini (Richelle Skornicki), seorang siswi berprestasi, dan Rangga (Aliando Syarief), calon atlet basket nasional.

Kehidupan keduanya berubah drastis ketika hubungan rahasia membawa Dini pada kenyataan pahit, yakni kehamilan di luar nikah.