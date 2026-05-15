Aliansi Merah Putih PPPK-P3K PW Bakal Sowan ke Istana, Bertemu Menteri & DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Merah Putih (AMP) PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) akan sowan ke Istana Negara.

Rencananya mereka akan bertemu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, AMP PPPK dan PPPK paruh waktu juga akan bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Selanjutnya pada Jumat (22/5/2026), AMP yang merupakan wadah perjuangan PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer akan beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah, dan Komisi II DPR RI.

'Dua hari di Jakarta akan kami maksimalkan untuk mermperjuangkan nasib PPPK paruh waktu dan PPPK," kata Ketua umum AMP Fadlun Abdillah kepada JPNN, Jumat (15/5).

Fadlun menegaskan, AMP masih mengambil langkah persuasif untuk memperjelas nasib PPPK dan P3K PW. Apabila dalam lobi-lobi tidak ada kepastian akan nasib mereka, langkah selanjutnya adalah turun ke jalan.

PPPK dan PPPK paruh waktu tidak butuh janji. Mereka butuh regulasi yang menegaskan statusnya ke depan.

"Aliansi Merah Putih akan siap turun ke jalan mendukung penuh perjuangan PPPK paruh waktu dan PPPK," tegasnya.