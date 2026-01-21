Aliansi R2 R3 Siap Aksi Besar-besaran Jika Tidak Diangkat PPPK Penuh Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi R2 R3 Indonesia akan mengadakan aksi besar besaran jika Presiden Prabowo Subianto tidak menggubris permintaan PPPK paruh waktu.

Mereka menuntut diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu seperti petugas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi turun ke jalan ini dinilai cara terbaik untuk menarik perhatian pemerintah.

"Kalau permintaan kami tidak dikabulkan, semua PPPK paruh waktu akan turun ke jalan. Serius ini, bukan gertak sambal doang," kata Ketua Aliansi Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Rabu (21/1).

Dia memastikan Jakarta akan lumpuh dan pelayanan di seluruh Indonesia akan terganggu, karena jutaan PPPK paruh waktu dari lintas instansi akan bergabung memperjuangkan status PPPK penuh waktu.

Faisol juga berencana menggandeng berbagai organisasi yang peduli dengan nasib PPPK paruh waktu.

Dia yakin aksi ini akan didukung banyak pihak karena pemerintah secara terang-terangan bersikap tidak adil dan mencederai pengabdian para honorer.

"Kami akan kerahkan seluruh massa PPPK paruh waktu bersama mahasiswa juga organisasi mahasiswa yang peduli," tegasnya.