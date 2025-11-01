Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Aliansi Sukarelawan Prabowo Sebut Presiden Tak Perlu Hadiri Kongres Projo

Sabtu, 01 November 2025 – 09:37 WIB
Sejumlah relawan Prabowo menilai tak ada urgensi Presiden menghadiri Kongres IProjo di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Cinta Prabowo, Garuda Asta Cita Nusantara, Rampas 08, Garuda Emas, dan Garda 08, menyatakan bahwa tidak ada urgensi bagi presiden untuk hadir dalam Kongres Projo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Apel Kebangsaan, H. Kurniawan, yang mewakili aliansi relawan tersebut.

Da menilai, ada potensi agenda terselubung di balik undangan yang ditujukan kepada Presiden untuk hadir di acara Projo.

“Kami menilai lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali untung ruginya jika Presiden datang ke Kongres III Projo,” ujar H. Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (1/11).

Menurut Kurniawan, perjuangan menjadikan Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa bukan hal yang mudah.

“Butuh perjuangan panjang yang mengorbankan keringat, air mata, dan darah. Karena itu, kami wajib menjaga dan mengawal beliau dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dia menegaskan, kehadiran Prabowo di acara Projo justru dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan wibawanya.

“Kehadiran Prabowo di sana bisa berdampak olok-olok kepada beliau, dan itu yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

TAGS   sukarelawan prabowo  Presiden Prabowo  Kongres Projo  GCP  Garuda Asta Cita Nusantara  Rampas 08  Garuda Emas 
