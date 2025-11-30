Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Alibaba Cloud Kembali Dinobatkan Sebagai Emerging Leader Versi Gartner

Minggu, 30 November 2025 – 13:05 WIB
Chief Technology Officer, Alibaba Cloud Intelligence, Jingren Zhou, Foto dok. Alibaba

jpnn.com - Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan AI Generatif (GenAI) dari Alibaba Group, kembali meraih pengakuan penting di pasar global.

Perusahaan ini dinobatkan sebagai Emerging Leader di keempat kuadran yang dievaluasi dalam empat laporan terbaru Gartner® “Innovation Guide for Generative AI” yang diterbitkan pada November 2025.

Pengakuan ini memperkuat posisi Alibaba Cloud sebagai penyedia layanan full-stack yang komprehensif, mulai dari infrastruktur yang dioptimalkan hingga aplikasi produktivitas akhir.

Menurut Gartner, kuadran Emerging Market memberikan visualisasi vendor AI Generatif dalam pasar yang berkembang pesat.

Emerging Leaders umumnya memiliki visibilitas di pasar dan kombinasi fitur kuat dengan potensi masa depan.

Chief Technology Officer Alibaba Cloud Intelligence, Jingren Zhou, menyatakan bahwa pengakuan ini adalah validasi yang kuat terhadap strategi terintegrasi ‘AI + Cloud’ yang mereka jalankan.

"Kami berkomitmen menyediakan ekosistem holistik yang membantu bisnis berinovasi dan berkembang di era AI yang bergerak sangat cepat,” ujar Zhou, Minggu (30/11).

Keempat kuadran yang dicakup dalam laporan Gartner® Innovation Guide for Generative AI adalah Generative AI Specialized Cloud Infrastructure, Generative AI Model Providers, Generative AI Engineering dan Generative AI Knowledge Management Apps.

