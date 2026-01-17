Close Banner Apps JPNN.com
Alif Jalan Kaki ke Makkah untuk Tunaikan Haji

Sabtu, 17 Januari 2026 – 17:52 WIB
Ilustrasi jemaah haji. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/cfo

jpnn.com, PADANG - M. Alif berjalan kaki ke Kota Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji.

Alif memulai keberangkatan ke tanah suci dengan berjalan kaki pada Jumat (16/1) dari salah satu masjid di Kota Padang, Sumbar.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membenarkan seorang warga asal Kota Padang 

"Pertama, kami mengapresiasi antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji walaupun dengan berjalan kaki," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki, Sabtu.

Rifki mengatakan warga yang berjalan kaki atau bersepeda ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam kelima tersebut bukan lah yang baru.

Sebelum haji dikelola Kemenhaj, Kementerian Agama beberapa kali menjumpai warga asal Indonesia melakukan yang sama.

Pada 2024 Rifki mengaku sempat bertemu dengan seorang jemaah asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi menggunakan sepeda.

Jemaah itu menghabiskan waktu selama sembilan bulan untuk bisa tiba di Arab Saudi. Sayangnya, kedatangan yang bersangkutan di tanah suci tidak bertepatan dengan musim haji 2024 sehingga hanya melaksanakan ibadah umrah.

M. Alif berjalan kaki ke Kota Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji. Keberangkatannya dimulai pada Jumat (16/1).

