JPNN.com - Entertainment - Musik

Alih-Alih Bernyanyi di Pestapora 2025, Rebellion Rose Pilih Berorasi di Atas Panggung

Sabtu, 06 September 2025 – 11:39 WIB
Orasi Rebellion Rose di panggung Pestapora 2025, di JiExpo Kemayoran. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Band Rebellion Rose memutuskan untuk orasi di atas panggung Pestapora 2025, alih-alih bernyanyi.

Hal tersebut bentuk sikap yang diambil Rebellion Rose sehubungan dengan isu sponsor PT. Freeport Indonesia di Pestapora 2025. 

Vokalis Rebellion Rose, Fyan Sinner menyampaikan sedikit kekecewaan atas keterlibatan PT. Freeport Indonesia dalam Festival Pestapora 2025.

Mengingat perusahaan tambang raksasa yang beroperasi di Papua lekat dengan berbagai isu negatif terhadap masyarakat Papua.

Termasuk di antaranya eksploitasi alam besar-besaran, dugaan pelanggaran HAM, dan isu konflik dengan masyarakat lokal.

"Jadi, kami memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam memporak-porandakan Pestapora hari ini. Ini langkah terbaik yang kami ambil," ujar Fyan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

"Kami tidak bisa tinggal diam melihat pencemaran lingkungan yang terjadi. Tanpa adanya perbaikan yang akhirnya mengacaukan perairan dan tanah di sana dengan kandungan logam yang berat, mencemari ekosistem, dan berdampak pada kesehatan penduduk lokal," ucapnya lantang. 

Bersamaan dengan itu, Fyan menyinggung soal kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang tengah tidak baik-baik saja.

Anomali di Pestapora 2025, band Rebellion Rose memilih untuk orasi di atas panggung.

