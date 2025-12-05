Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Alim Ulama Apresiasi Reuni Akbar 212 Aman dan Damai

Jumat, 05 Desember 2025 – 00:36 WIB
Alim Ulama Apresiasi Reuni Akbar 212 Aman dan Damai - JPNN.COM
Sejumlah peserta Reuni Akbar 212 saat berada di dalam kawasan Monas, Jakarta, Selasa (2/12/2025). ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com, BOGOR - Ustaz Fathurrohman mengingatkan bahwa ajaran Islam menuntun umatnya untuk menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain.

“Setiap muslim semestinya membuat orang di sekitarnya merasa aman. Islam membawa rahmat,” ujar Fathurrohman di Masjid Al Mi’raj Kota Bogor belum lama ini.

Dia menyampaikan apresiasi pelaksanaan Reuni Akbar 212 yang berjalan aman dan damai.

"Reuni Akbar 212 menjadi kegiatan yang membawa kebaikan, diisi dengan kegiatan doa, zikir, dan kebersamaan," katanya.

Fathurrohman juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang bertugas menjaga kelancaran Reuni Akbar 212.

“Mereka menjaga agar kegiatan berjalan dengan aman. Menghormati mereka adalah bagian dari akhlak yang diajarkan Islam,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan bangsa, terlebih sebagai kelompok mayoritas.

Menurutnya, umat perlu terus menghadirkan teladan yang menyejukkan dalam kehidupan sosial.



