Aliran Boneka

jpnn.com - Betul. Masih banyak yang ingin saya tulis dari kunjungan saya ke Mesir. Juga sisi-sisi lain dari kunjungan saya ke Tarim, Yaman.

Bahkan, kemarin pagi saya mengunjungi pedalaman Tiongkok yang punya proyek istimewa menjadikan tambang garam di kedalaman 1.500 meter di perut bumi sebagai gudang penyimpan listrik. Terbukti bagaimana garam bisa jadi penyimpan listrik sampai 600 MW.

Momen ribuan warga Iran padati jalanan saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran.-Reuters-

Baca Juga: Kelas Delcy

Saya ingin menulis semua itu. Juga kesan saya setelah dalam tiga hari terakhir mengunjungi enam pabrik modern di berbagai daerah di Tiongkok.

Maka tulisan tentang perang di Iran hari ini merupakan seri terakhir. Seri ketujuh. Batas kebosanan akan satu topik tulisan ternyata tidak sampai 40 hari. Semoga hari ini tidak ada serangan besar-agar tidak terpaksa menulis perang itu lagi

Bagi pendukung sistem pemerintahan wilayatul fakih, rasanya kini sudah agak lega: Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah tidak memaksikan lagi Iran harus ganti model pemerintahan. Bisa tetap wilayatul fakih.

Baca Juga: Serangan Fajar

Trump hanya minta ayatollah yang menjadi pemimpin tertinggi Iran jangan lagi ayatollah yang beraliran keras pada Amerika.

Memang dalam kenyataannya tidak semua ayatollah bergaris keras. Bahkan ayatollah syiah tertinggi di Irak berpendapat: ulama tidak boleh ikut campur di wilayah politik. la tidak bersetuju dengan wilayatul fak Dinan, ulamanya terbagi ke dalam tiga tingkatan.