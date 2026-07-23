Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Aliran Dana Global Mengalir ke Aset Berbasis Dolar AS, Rupiah Makin Terimpit

Kamis, 23 Juli 2026 – 19:32 WIB
Aliran Dana Global Mengalir ke Aset Berbasis Dolar AS, Rupiah Makin Terimpit - JPNN.COM
Research & Development ICDX Tiffani Safinia menilai sejumlah faktor mendorong aliran dana global tetap mengarah ke USD. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Research & Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Tiffani Safinia menilai sejumlah faktor mendorong aliran dana global tetap mengarah ke aset berbasis dolar AS (USD).

Hal itu menyebabkan mata uang negara berkembang tertekan, termasuk rupiah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 17.936 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.917 per USD.

Baca Juga:

“Pelemahan rupiah terutama dipengaruhi sentimen global, yakni masih kuatnya dolar AS akibat ekspektasi Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama,” ungkap Tiffani kepada, di Jakarta.

ICDX melaporkan pasar saat ini masih memperkirakan setidaknya terdapat satu kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun.

Di sisi lain, bank sentral AS diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan sembari mencermati perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi.

Baca Juga:

Tiffani menyebut melihat dari sisi domestik keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-Rate di 5,75 persen menunjukkan fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

“Namun, penguatan rupiah masih terbatas karena selisih suku bunga dengan AS belum cukup menarik arus modal asing, di tengah permintaan valas domestik yang masih tinggi,” kata Tiffani.

Research & Development ICDX Tiffani Safinia menilai sejumlah faktor mendorong aliran dana global tetap mengarah ke USD

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  USD  BI  dolar AS 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp