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JPNN.com - Pendidikan

Alkitab Berbahasa Sunda Diluncurkan, Permudah Pemahaman Isi Kitab Suci

Rabu, 10 Juni 2026 – 15:51 WIB
Alkitab Berbahasa Sunda Diluncurkan, Permudah Pemahaman Isi Kitab Suci - JPNN.COM
Kitab Suci terjemahan dalam bahasa Sunda. Foto: SSYI

jpnn.com, JAKARTA - Saksi-Saksi Yehuwa merilis Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru dalam bahasa Sunda, baik dalam format cetak maupun elektronik, sebagai upaya menyediakan Alkitab yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Peluncuran Alkitab bahasa Sunda tersebut dilakukan dalam sebuah acara khusus yang digelar di Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri oleh jemaat serta undangan dari berbagai daerah.

Salah seorang peserta acara asal Bandung, Irwan, mengaku terkesan saat mendengar pembacaan Alkitab dalam bahasa Sunda yang menjadi bahasa ibunya.

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“Saat mendengar Alkitab dibacakan dalam bahasa Sunda, saya merasa seperti Allah sedang berbicara langsung kepada saya, apalagi karena sekarang rekaman audionya juga tersedia,” ujar Irwan.

Juru Bicara Nasional Saksi-Saksi Yehuwa di Indonesia, Ario Sulistiono, mengatakan bahwa penerjemahan ke dalam bahasa daerah dinilai penting agar pesan Alkitab lebih menyentuh pembacanya.

Menurut Ario, membaca Alkitab dalam bahasa ibu dapat membantu seseorang memahami isi dan makna yang terkandung di dalamnya secara lebih mendalam.

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“Alkitab itu seperti surat dari seorang ayah untuk anak-anaknya. Kami ingin menyediakan terjemahan Alkitab yang akurat, mudah dimengerti, dan menyentuh hati,” kata Ario, dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Dia menambahkan, banyak pembaca saat ini sudah tidak lagi akrab dengan sejumlah kosakata lama yang kerap digunakan dalam terjemahan Alkitab bahasa daerah sehingga diperlukan penerjemahan yang lebih relevan dengan perkembangan bahasa.

Alkitab berbahasa Sunda, baik dalam format cetak maupun elektronik, untuk memudahkan pemahaman Kitab Suci.

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TAGS   Alkitab  Saksi-Saksi Yehuwa  kitab suci  bahasa sunda 
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