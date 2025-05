All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa Segera Tampil Sepanggung

jpnn.com, JAKARTA - All-4-One, Brian McKnight, dan Raisa akan tampil sepanggung dalam konser bertajuk Heart & Soul Live in Jakarta 2025.

Konser yang dipromotori Color Asia Live dan Otello Asia itu bakal digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Rabu, 11 Juni 2025.

All-4-One, merupakan grup vokal legendaris yang telah mengukir sejarah dengan lagu-lagu hit seperti I Swear dan So Much in Love.

Dikenal dengan harmoni vokal yang luar biasa, All-4-One telah memenangkan Grammy Awards dan menduduki puncak tangga lagu internasional.

Brian McKnight adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu R&B paling berbakat yang telah memenangkan penghargaan dan meraih kesuksesan besar dengan lagu-lagu hit seperti Back at One, Anytime, dan One Last Cry.

Dalam Heart & Soul Live in Jakarta, Brian McKnight siap membawa sentuhan magis melalui lagu-lagu klasik yang penuh emosi dan keindahan.

Sementara itu, Raisa bakal mengajak penonton ke dalam suasana intim dengan suaranya yang menawan.

Dikenal dengan lagu-lagu hit seperti Could It Be, Jatuh Hati, dan Kali Kedua, Raisa telah sukses menjadi salah satu diva terkemuka di Indonesia.