JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: 3 Tunggal Putra China Gugur, Termasuk Si Nomor 1 Dunia

Rabu, 04 Maret 2026 – 07:18 WIB
Tunggal putra China Shi Yu Qi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BIRMINGHAM - Kejutan besar terjadi di hari pertama 32 Besar All England 2026 Super 1000 di Utilita Arena Birmingham, Selasa (3/3).

Tunggal putra nomor satu dunia, yang juga petahana, Shi Yu Qi gugur.

Shi Yu Qi kalah dari tunggal putra India Lakshya Sen 21-23, 21-19, 17-21.

"Shi Yu Qi mengalami kekalahan tercepatnya dalam hampir tiga tahun. Sejak Thailand Open pada Mei 2023, Shi belum pernah gagal melewati babak pertama," ulasan awak BWF.

Lakshya Sen -peringkat 12 dunia, tampil penuh percaya diri meski kalah di gim kedua.

“Saya merasa sangat baik dan senang dengan cara saya bermain. Saya pernah berada dalam situasi yang sama beberapa kali, dalam pertandingan yang sangat ketat dan kalah. Saya senang dengan cara saya berhasil menang pada akhirnya dan tetap sabar," tutur Sen.

Kejutan terjadi di hari pertama 32 Besar All England 2026. Kekalahan tercepat dalam tiga tahun.

