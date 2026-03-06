Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Ada Kejutan Lagi, Alwi Farhan dalam Bahaya

Jumat, 06 Maret 2026 – 10:07 WIB
All England 2026: Ada Kejutan Lagi, Alwi Farhan dalam Bahaya - JPNN.COM
Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BIRMINGHAM - All England 2026 Super 1000 kembali menelan peringkat satu dunia.

Setelah tunggal putra nomor satu Shi Yu Qi (China) kandas di 32 Besar, kini ganda campuran ranking satu Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) tumbang di 16 Besar.

Kejutan pada 16 Besar di Birmingham itu dibuat oleh ganda campuran Denmark Mads Vestergaard/Christine Busch, ranking 20.

Baca Juga:

Vestergaard/Busch menang 18-21 21-18 21-17.

"Saya sangat senang, juga sedikit terkejut. Saya belum benar-benar memahaminya, tetapi kami sangat bahagia," tutur Busch.

Sementara itu, tunggal putra peringkat kedua dunia Kunlavut Vitidsarn (Thailand) akhirnya mencapai perempat final All England untuk pertama kali dalam kariernya.

Baca Juga:

Vitidsarn mengalahkan Toma Junior Popov 19-21 21-9 21-13 di 16 Besar kemarin.

Juara Dunia 2023 itu sebelumnya enam kali gagal ke 8 Besar All England.

All England 2026 Super 1000 di Birmingham kembali menghadirkan kejutan besar. Alwi siap?

