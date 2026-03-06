Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Alwi Farhan Harus Lawan Rasa Trauma sebelum Memukul Chou Tien Chen

Jumat, 06 Maret 2026 – 08:38 WIB
All England 2026: Alwi Farhan Harus Lawan Rasa Trauma sebelum Memukul Chou Tien Chen - JPNN.COM
Alwi Farhan saat tampil di All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan memastikan tempat di perempat final All England 2026 setelah menundukkan unggulan ketujuh asal Taiwan Chou Tien Chen.

Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026), Alwi tampil solid dan menang dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-19.

Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Alwi.

Baca Juga:

Pasalnya, ini menjadi kemenangan perdana Alwi atas Chou setelah sebelumnya gagal memanfaatkan peluang saat bertemu di Australian Open 2025.

"Alhamdulillah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Allah, saya berada di sini bukan karena diri saya, tetapi karena Tuhan saya."

"Jadi tidak lupa mengucap puji syukur sebaik-baiknya," ucap Alwi.

Baca Juga:

Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu juga mengakui bahwa kemenangan kali ini tidak hanya ditentukan oleh faktor teknik, tetapi juga pertarungan mental di dalam dirinya.

Menurut Alwi, pengalaman pahit saat menghadapi Chou sebelumnya sempat meninggalkan keraguan.

Alwi Farhan mengaku harus melawan rasa trauma sebelum menyingkirkan Chou Tien Chen di 16 besar All England 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alwi Farhan  Chou Tien Chen  All England 2026  All England  bulu tangkis 
BERITA ALWI FARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp