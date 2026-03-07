Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Harapan Indonesia di Tangan Raymond/Joaquin, Raksasa Korea Menunggu

Sabtu, 07 Maret 2026 – 09:21 WIB
All England 2026: Harapan Indonesia di Tangan Raymond/Joaquin, Raksasa Korea Menunggu - JPNN.COM
Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos ke semifinal All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kini memikul harapan Indonesia di ajang All England 2026.

Mereka tak menafikan status sebagai wakil terakhir Merah Putih di turnamen legendaris itu menghadirkan tekanan tersendiri.

Raymond/Joaquin berhasil menjaga napas Indonesia setelah menyingkirkan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang pada babak perempat final All England 2026.

Baca Juga:

Kemenangan tersebut membuat Raymond/Indra melangkah ke semifinal.

Sementara itu, lima wakil Indonesia lainnya yang tamoil di perempat final harus mengakui keunggulan lawan-lawannya.

Meski menyadari sorotan tertuju kepada mereka, Raymond menegaskan dirinya dan Joaquin berusaha tetap menikmati pertandingan tanpa terbebani ekspektasi besar publik.

Baca Juga:

"Tekanan jadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal All England pasti ada tapi kami tidak mau menjadikan itu sebuah beban," tegasnya.

Pada babak semifinal, ganda putra ranking 17 dunia itu bakal mendapat ujian berat.

Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kini memikul harapan Indonesia di ajang All England 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   All England 2026  Raymond Joaquin  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Raymond Indra  Nikolaus Joaquin  All England 
BERITA ALL ENGLAND 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp