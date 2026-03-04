All England 2026: Menang Meyakinkan, Fajar/Fikri Tantang Pasangan Naik Daun

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri membuka langkah di All England 2026 dengan hasil meyakinkan.

Pemilik ranking lima dunia itu sukses melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3/2026), Fajar/Fikri menang dua gim langsung 21-9, 21-17.

Meski skor terlihat mencolok, pertandingan berjalan tidak semudah yang dibayangkan karena kondisi shuttlecock dan reli panjang yang kerap terjadi.

"Pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah diberikan kelancaran serta kemenangan."

"Pertandingan tadi cukup berjalan alot ya, memang bola juga kadang agak berat ketika terjadi rally," ucap Fikri.

Keberhasilan tersebut membawa Fajar/Fikri pada tantangan yang tidak kalah menarik.

Pada babak 16 besar, pasangan berakronim FaFi itu dipastikan menghadapi sesama wakil Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, yang di laga lain mengalahkan pasangan Korea Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju.