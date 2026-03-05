Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Putri KW Masih Belum Tertahan, Bayang-bayang An Se Young Menghantui

Kamis, 05 Maret 2026 – 20:26 WIB
All England 2026: Putri KW Masih Belum Tertahan, Bayang-bayang An Se Young Menghantui
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Laju pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani pada ajang All England 2026 masih belum tertahan seusai menembus perempat final.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3/2026), tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu menang melawan wakil Korea Kim Ga Eu dengan skor 25-23, 21-15.

Selepas pertandingan, pemain asal klub Exist Badminton Club itu mengaku masih beradaptasi di gim pertama setelah tidak bermain penuh pada laga perdana.

Setelah mencoba tampil tenang, Putri KW akhirnya menang straight game dalam tempo 50 menit.

“Kim Ga Eun melakukan permainan yang sangat baik dengan enggak gampang mati. Dari permainan Kim Ga Eun juga tidak banyak melakukan perubahan.” 

"Dia masih mengandalkan pukulan atas dan pukulan kecilnya. Itu cukup menyulitkan karena enggak kelihatan dan sangat tajam jadi saya coba untuk batasi itu," ujar tunggal putri ranking enam dunia itu.

Dengan kemenangan ini, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Korea lainnya yakni An Seyoung.

Pada laga lainnya, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu mengalahkan wakil Taiwan Lin Hsiang Ti dengan skor 21-15, 21-11.

Laju Putri Kusuma Wardani pada ajang All England 2026 masih belum tertahan seusai tembus perempat final, Kamis (5/3)

