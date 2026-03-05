Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Putri KW Melaju ke Perempat Final, Berpeluang Jumpa Momok dari Korea

Kamis, 05 Maret 2026 – 19:53 WIB
All England 2026: Putri KW Melaju ke Perempat Final, Berpeluang Jumpa Momok dari Korea - JPNN.COM
Putri Kusuma Wardani saat tampil di All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026.

Hasil ini didapat setelah pemain yang karib disapa Putri KW itu menaklukkan wakil Korea Kim Ga Eun.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/5/2026), pemain berusia 24 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 25-23, 21-15.

Baca Juga:

Kemenangan ini membawa Putri KW melaju ke perempat final All England 2026.

"Untuk keseluruhan saya cukup puas dengan main hari ini. Namun, karena di pertandingan pertama kan hanya bermain sampai 11 poin jadi tadi masih agak sedikit engap. Kim Ga Eun juga melakukan permainan yang terbaik," ucap Putri.

Selanjutnya, di babak perempat final, Putri berpeluang jumpa salah satu musuh bebuyutannya, yakni An Se Young.

Baca Juga:

An merupakan salah satu sosok yang kerap menjadi batu sandungan bagi pemain kelahiran Banten, Tangerang tersebut.

Tercatat, dari delapan pertemuan, Putri tak pernah sekali pun meraih kemenangan dari pebulu tangkis muda kebanggaan Korea tersebut.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putri KW  All England 2026  All England  Putri Kusuma Wardani  An Se Young 
BERITA PUTRI KW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp