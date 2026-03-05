All England 2026: Putri KW Melaju ke Perempat Final, Berpeluang Jumpa Momok dari Korea

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia berhasil mengamankan tiket perempat final All England 2026.

Hasil ini didapat setelah pemain yang karib disapa Putri KW itu menaklukkan wakil Korea Kim Ga Eun.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/5/2026), pemain berusia 24 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 25-23, 21-15.

Kemenangan ini membawa Putri KW melaju ke perempat final All England 2026.

"Untuk keseluruhan saya cukup puas dengan main hari ini. Namun, karena di pertandingan pertama kan hanya bermain sampai 11 poin jadi tadi masih agak sedikit engap. Kim Ga Eun juga melakukan permainan yang terbaik," ucap Putri.

Selanjutnya, di babak perempat final, Putri berpeluang jumpa salah satu musuh bebuyutannya, yakni An Se Young.

An merupakan salah satu sosok yang kerap menjadi batu sandungan bagi pemain kelahiran Banten, Tangerang tersebut.

Tercatat, dari delapan pertemuan, Putri tak pernah sekali pun meraih kemenangan dari pebulu tangkis muda kebanggaan Korea tersebut.