JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Putri KW Pede Bisa Gebuk An Seyoung

Kamis, 05 Maret 2026 – 20:37 WIB
All England 2026: Putri KW Pede Bisa Gebuk An Seyoung - JPNN.COM
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3). Foto: Humas PP PBSi

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani sukses menembus perempat final All England 2026 setelah mengalahkan wakil Korea Kim Ga Eun.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3/2026), tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu menang dengan skor 25-22, 21-15.

Kemenangan ini membuat pebulu tangkis ranking enam dunia itu akan jumpa wakil Negeri Ginseng lainnya, yakni An Seyoung.

Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu melangkah ke Top 8 setelah mengalahkan wakil Taiwan Lin Hsiang Ti dengan skor 21-15, 21-11.

Selepas pertandingan, Putri KW mengaku termotivasi untuk bisa mengalahkan tunggal putri terbaik dunia tersebut.

Juara Spain Masters 2021 itu menilai kondisi fisiknya cukup prima mengimbangi dan menyulitkan An Se Young.

"Besok bila bertemu An Se Young pastinya saya ingin bermain nothing to lose. Saya penasaran karena sudah banyak ketemu, saya hanya bisa mengambil satu gim."

"Saya tidak mau banyak berpikir, yang penting sebelum shuttlecock jatuh harus dikejar,” ujar wanita yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya tersebut.

Putri Kusuma Wardani punya strategi khusus menghadapi An Seyoung di perempat final All England 2026, Jumat (6/3)

