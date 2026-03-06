Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Raymond/Joaquin Ungkap Hal Tak Terduga saat Lawan Fajar/Fikri

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:05 WIB
All England 2026: Raymond/Joaquin Ungkap Hal Tak Terduga saat Lawan Fajar/Fikri - JPNN.COM
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (jersei biru) berhasil melangkah ke perempat final All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil melangkah ke perempat final All England 2026 setelah memenangi derbi Merah Putih melawan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026) malam, Raymond/Joaquin sempat menelan kekalahan telak pada gim pertama dengan skor 8-21.

Namun, ganda putra ranking 17 dunia mampu membalikkan keadaan dan menang pada dua gim berikutnya 21-14, 21-16.

Baca Juga:

Selepas pertandingan, Raymond mengungkapkan bahwa awal pertandingan berjalan cukup sulit karena dirinya dan Joaquin belum mampu membaca kondisi lapangan dengan baik.

Situasi itu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya yang mereka jalani di arena yang sama.

"Puji Tuhan permainan berjalan lancar dan masih diberikan kemenangan. Di gim pertama kami terlambat antisipasi kondisi lapangan."

Baca Juga:

"Cukup berbeda dengan pertandingan pertama yang masih ada angin di lapangan, kali ini tidak ada angin sama sekali," ucap Raymond.

Setelah kehilangan gim pertama, Raymond/Joaquin mulai melakukan penyesuaian strategi.

Sempat kalah telak di gim pertama, Raymond/Joaquin mengungkap momen titik balik yang membuat mereka bangkit dan mengalahkan Fajar/Fikri.

