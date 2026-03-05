All England 2026: Saat Favorit Tumbang, Alwi Farhan Muncul Sebagai Ancaman Baru

jpnn.com - Alwi Farhan melangkah ke babak 16 besar All England 2026 setelah menuntaskan laga dramatis melawan wakil India Ayush Shetty.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB, Alwi harus bekerja keras selama 75 menit sebelum menutup laga dengan kemenangan rubber game 19-21, 21-9, 21-17.

Kemenangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peta persaingan sektor tunggal putra tahun ini jauh dari kata aman bagi para pemain unggulan.

Sebelumnya, beberapa nama besar seperti Shi Yuqi (China), Anders Antonsen (Denmark), hingga Alex Lanier (Prancis) harus angkat koper di babak pertama.

Situasi itu membuat persaingan kian terbuka.

Alwi menyebut hal ini sebagai bukti bahwa status unggulan tak bisa dijadikan jaminan mutlak dalam pertandingan level tertinggi.

"Beberapa pemain unggulan langsung tersingkir di babak pertama menjadi bukti nyata di tunggal putra, unggulan tidak selalu menjadi patokan."

"Siapa pun bisa memenangkan pertandingan. Semua punya kesempatan yang sama, jadi siapa yang lebih siap dia yang akan memenangkan pertandingan," tegasnya.