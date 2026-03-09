Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

All England 2026: Taiwan Kunci 2 Gelar, China & Korea Memperebutkan Sisanya

Senin, 09 Maret 2026 – 05:03 WIB
All England 2026: Taiwan Kunci 2 Gelar, China & Korea Memperebutkan Sisanya
Pasangan Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena Birmingham, Minggu (8/3). Foto: Dokumentasi BWF

jpnn.com, BIRMINGHAM - Pebulu tangkis Taiwan membawa pulang dua gelar juara dari ajang All England 2026.

Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Minggu (8/3) tercatat dua gelar Taiwan dipersembahkan Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (ganda campuran) dan Lin Chun-yi (tunggal putra).

Ye/Nicole di luar dugaan mampu membuat kejutan seusai mengalahkan wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue dengan skor 21-19, 21-18.

Raihan ini sejatinya di luar dugaan mengingat pada edisi 2025 tercatat ganda campuran ranking 15 dunia itu langsung tersingkir di babak pertama.

Gelar Taiwan lainnya dipersembahkan oleh Lin Chun-yi seusai mengalahkan wakil India, Lakshya Sen dengan skor 21-15, 22-20.

Kemenangan ini membuat pebulu tangkis kelahiran 2 Oktober 1999 itu mengukir sejarah dengan menjadi juara sektor tunggal putra pertama asal Taiwan yang juara All England.

Tercatat sebelumnya Taiwan hanya mampu meraih gelar juara All England dari sektor tunggal putri atas nama Tai Tzu Ying pada 2017, 2018, dan 2020.

Tiga gelar tersisa akan diperebutkan oleh wakil Korea, China, serta Malaysia.

Pebulu tangkis Taiwan membawa pulang dua gelar juara dari ajang All England 2026 setelah berjaya di sektor tunggal putra dan ganda campuran, Minggu (8/3)

