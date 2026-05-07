Allergy Smart Solution, Aplikasi yang Bisa Bantu Orang Tua Deteksi Risiko Alergi Anak

jpnn.com, JAKARTA - Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya meluncurkan aplikasi Allergy Smart Solution, sebuah inovasi digital yang membantu orang tua memvalidasi risiko alergi anak.

Aplikasi itu menawarkan kekhawatiran para orang tua yang bisa berubah menjadi data objektif dan terarah, sehingga menjadi landasan lebih kuat sebelum berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter.

MGizi, AIFO-K Health Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Laurencia Ardi menjelaskan deteksi dini melalui pemetaan riwayat keluarga adalah kunci utama dalam menangani risiko alergi.

"Allergy Smart Solution kami hadirkan agar setiap orang tua memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kondisi anaknya. Orang tua dapat mengambil keputusan nutrisi yang lebih tepat dan merasa lebih percaya diri saat berkonsultasi lebih lanjut dengan tenaga medis," ungkap dr Laurencia dalam siaran persnya, Kamis (7/5).

Allergy Smart Solution dirancang agar mudah diakses melalui situs resmi.

Cukup dengan mengisi data diri serta riwayat alergi keluarga: mulai dari ayah, ibu, hingga saudara kandung.

Para orang tua akan mendapatkan gambaran risiko alergi anak yang lebih akurat berdasarkan faktor genetika dengan waktu 3 menit.

Alergi Susu Sapi (ASS) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang umum ditemui pada anak di awal kehidupannya.