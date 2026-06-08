Alliance Laundry Systems Tingkatkan Kapabilitas Pabrik di Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Alliance Laundry Systems (ALS) membuka fasilitas pabriknya di Thailand yang lebih canggih, sekaligus memberikan solusi bagi makin meningkatnya kebutuhan usaha laundry di Indonesia.

Fasilitas yang diperbarui ini menampilkan produksi peralatan laundry komersial generasi terbar u serta dilengkapi dengan pusat inovasi STAR Lab (Thailand Science Technology Research Laboratory) yang lebih luas, tempat diproduksinya solusi laundry pintar, berdaya guna tinggi, dan berkelanjutan untuk kawasan Asia Pasifik.

"Selama lebih dari 118 tahun, Alliance Laundry Systems membangun reputasi berdasarkan kualitas, keandalan, dan inovasi berkelanjutan dalam industri laundry komersial. Pabrik kami di Thailand merupakan jawaban tentang bagaimana kami menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi solusi cerdas dan efisien yang menjawab tantangan operasional sekaligus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi investor dan pelaku usaha. Dengan menggabungkan rekayasa canggih, manufaktur yang berpresisi tinggi, serta STAR Lab pertama di kawasan ini, kami memiliki posisi yang tepat untuk menghadirkan produk yang mendukung efisiensi operasional dan kebutuhan bisnis jangka panjang," kata Managing Director Asia-Pacific, Alliance Laundry (Thailand) Co, Ltd Ben Dobbs.

Kawasan Asia Pasifik terus menjadi wilayah pertumbuhan penting bagi industri laundry komersial, yang didukung oleh besarnya urbanisasi, meningkatnya konsumsi kelas menengah, serta ekspansi pesat sektor perhotelan.

Di Indonesia, konsumen makin memilih layanan laundromat karena kemudahan yang ditawarkan, sementara hotel mulai mengalihdayakan layanan laundry untuk mengurangi biaya, kerumitan terkait tenaga kerja, serta risiko operasional.

Di saat yang sama, meningkatnya kesadaran lingkungan dan tuntutan regulasi terhadap produk serta operasional yang berkelanjutan mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi solusi yang lebih hemat energi, sehingga mempercepat permintaan terhadap peralatan laundry komersial.

Indonesia menjadi salah satu pasar paling dinamis di Asia Tenggara untuk layanan laundry komersial, didorong oleh urbanisasi yang pesat dan perubahan gaya hidup konsumen. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, kepadatan penduduk yang meningkat serta keterbatasan waktu mendorong permintaan akan solusi laundry praktis berbasis alih daya, termasuk laundromat swalayan dan layanan laundry on-demand.

Di sisi lain, usaha kecil dan menengah (UKM) tetap memegang peran penting dalam membentuk ekosistem laundry di Indonesia. Basis besar operator independen makin beralih ke peralatan yang lebih tahan larna dan berteknologi tinggi, mulai dari usaha laundry kiloan hingga jaringan waralaba yang berkembang. Pergeseran ini mencerminkan fokus yang semakin besar pada efisiensi operasional, kualitas layanan, serta keberlanjutan bisnis jangka panjang.