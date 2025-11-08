Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Allianz Life Syariah Luncurkan Nilai Maqasid Syariah dalam Inovasi Asuransi Modern

Sabtu, 08 November 2025 – 10:05 WIB
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) merayakan hari jadi yang kedua dengan meluncurkan nilai Maqasid Syariah di CGV Indonesia, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) merayakan hari jadi yang kedua dengan meluncurkan nilai Maqasid Syariah.

Nilai baru yang diluncurkan tersebut akan menjadi kompas perlindungan berlandaskan prinsip syariah.

Adapun nilai ini menekankan pada aspek halal, keberkahan dan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Peluncuran ini dilakukan seiring dengan dinamika kehidupan modern yang menuntut inovasi, adaptasi cepat, dan teknologi.

Penerapan prinsip syariat pada asuransi syariah perlu didampingi dengan panduan yang lebih menyeluruh untuk memperkuat basis prinsip ta’awun (tolong-menolong) dengan tujuan saling melindungi dan berbagi kebaikan penuh keyakinan.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia, Elmie A. Najas menyatakan pihaknya menghadirkan proposisi perusahaan yang menyeluruh pada setiap produk, layanan, dan keputusan yang melampaui patuh syariat.

"Mewujudkan kemaslahatan secara finansial, spiritual, dan sosial," kata Elmie di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

“Dengan berbasis Maqasid Syariah sebagai kompas perlindungan, kami ingin melangkah lebih jauh," tuturnya.

