ALLPrint Indonesia 2025 Diramaikan 20 Negara, Pasar Percetakan Komersial Menjanjikan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:13 WIB
Pembukaan pameran ALLPrint Indonesia 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10). Foto dok. Krista Exhibitions

jpnn.com - Pasar percetakan komersial global diperkirakan akan mencapai nilai sebesar USD 541,1 miliar pada 2031, dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 2,5% sepanjang periode 2025 hingga 2031.

Sejalan tren tersebut, pasar percetakan komersial di dalam negeri juga bakal tumbuh menggembirakan.

"Masa depan pasar percetakan komersial di Indonesia proyeksinya sangat menjanjikan, khususnya pada segmen pengemasan, periklanan, dan penerbitan," kata Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim dalam pameran ALLPrint Indonesia 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10).

Dia menuturkan, faktor pendorong utamanya adalah meningkatnya permintaan layanan periklanan di kalangan bisnis dan korporasi. Di samping makin tingginya penggunaan pesan pemasaran yang dipersonalisasi dalam strategi promosi.

Pameran percetakan berskala internasional ini berlangsung dari 8–11 Oktober 2025. ALLPrint Indonesia 2025 hadir bersama sejumlah pameran pendukung, yaitu Indo Sign & AD, Textile Printing, Print For Pack, Inter Corrugated, dan Pro Label Asia. 

Rangkaian pameran ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari periklanan, tekstil, kemasan, karton bergelombang, hingga teknologi label.

Untuk tahun ini, ALLPrint Indonesia 2025 diikuti lebih dari 500 perusahaan dari industri kemasan dan percetakan, baik lokal maupun internasional. 

Para peserta berasal dari lebih dari 20 negara, di antaranya Indonesia, China, Malaysia, Korea Selatan, India, Hong Kong, Jepang, Jerman, Singapura, Taiwan, Pakistan, Thailand, Vietnam, Belanda, Belgia, Australia, Italia, Yunani, Spanyol, dan Austria. 

Masa depan percetakan komersial menjanjikan, pengusaha dari 20 negara tampil di ALLPrint Indonesia 2025

