Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

ALLU Buka Store Ketiga di Surabaya, Barang Mewah Segala Kondisi Bisa Diuangkan

Minggu, 19 April 2026 – 16:34 WIB
ALLU Store di Surabaya. Foto: allu

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren barang mewah preloved yang kian diminati, ALLU kembali mempertegas langkah ekspansinya di Indonesia.

Terbaru, perusahaan asal Jepang itu membuka store ketiganya di Surabaya, tepatnya di Tunjungan Plaza 6, Pakuwon Tower lantai 19.

Langkah itu bukan tanpa alasan. Sejak hadir di Surabaya pada 2021, respons pasar dinilai cukup kuat.

Baca Juga:

Kini, ALLU mencoba naik kelas dengan menghadirkan lokasi yang lebih premium sekaligus pengalaman layanan yang lebih privat.

“Ini bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman menjual barang mewah yang lebih premium,” ujar Product Specialist ALLU Daisuke Oya, dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Yang membuat ALLU berbeda dari kebanyakan pemain di segmen ini ialah fleksibilitas dalam menerima barang.

Baca Juga:

Tas Hermès tanpa kotak, jam tangan Rolex dengan goresan, hingga perhiasan Cartier tanpa struk tetap bisa diproses.

Tidak ada syarat kelengkapan dokumen atau kondisi fisik sempurna.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ALLU  barang mewah  barang mewah preloved  Balai lelang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp