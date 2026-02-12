Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Alnine Choir SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Tampil sebagai Pembuka IIMS 2026

Kamis, 12 Februari 2026 – 21:15 WIB
Alnine Choir SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Tampil sebagai Pembuka IIMS 2026
Sebanyak 20 siswa yang tergabung dalam Alnine Choir, tampil sebagai pembuka rangkaian Opening Ceremony IIMS 2026. Foto: dok Alnine Choir

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 20 siswa yang tergabung dalam Alnine Choir, tampil sebagai pembuka rangkaian Opening Ceremony IIMS 2026.

Seperti diketahui, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2/2026). 

Pameran otomotif tahunan berskala internasional ini dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam penampilannya, Alnine Choir membawakan tiga repertoar lagu yang memadukan unsur budaya Nusantara dan musik modern internasional, yakni Padang Wulan, Something Just Like This, serta Medley Melayu yang terdiri dari Lancang Kuning, Soleram, dan Cincai.

General Manager Dyandra Promosindo, Rumpoko Hadi menyampaikan kehadiran paduan suara merepresentasikan semangat generasi muda Indonesia yang kreatif, berprestasi, dan memiliki kepercayaan diri untuk tampil di panggung berskala nasional dan internasional.

Rumpoko pun mengapresiasi penampilan Alnine Choir pada Opening Ceremony IIMS 2026.

”Penampilan Alnine Choir di Opening Ceremony IIMS 2026 adalah bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi luar biasa," kata Rumpoko. 

Dia mendukung karya, keberanian, mimpi, dan ekspresi diri para siswa melalui seni. 

Sebanyak 20 siswa yang tergabung dalam Alnine Choir, tampil sebagai pembuka rangkaian Opening Ceremony IIMS 2026.

TAGS   Paduan Suara  pendidikan  IIMS  IIMS 2026  industri otomotif 
