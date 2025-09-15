Aloft Surabaya Pakuwon City Hadirkan Destinasi MICE Baru di Timur Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Aloft Surabaya Pakuwon City resmi dibuka sebagai destinasi baru untuk meetings, incentives, conferences, dan exhibitions (MICE) di kawasan Surabaya Timur.

Hotel Aloft pertama di Surabaya yang berada di bawah naungan Marriott International, ini dirancang untuk menjawab kebutuhan bisnis sekaligus acara sosial dengan sentuhan modern.

Terhubung langsung dengan Pakuwon City Mall, pusat gaya hidup terbesar di Surabaya, hotel ini menawarkan akses strategis bagi tamu bisnis maupun wisatawan.

Lokasinya dekat dengan Pantai Kenjeran, Jembatan Suramadu, serta Bandara Internasional Juanda, sehingga memudahkan mobilitas tamu domestik maupun internasional.

Properti ini memiliki tujuh ruang Tactic dengan desain adaptif dan detail warna energik. Ballroom seluas 489 meter persegi dilengkapi dengan langit-langit tinggi, area pre-function yang luas, serta sistem audiovisual terkini.

Fasilitas ini mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari konferensi, pameran, peluncuran produk, hingga pernikahan.

“Sebagaimana Aloft dikenal dengan desain berani dan energi ekspresif, kami bangga menghadirkan destinasi MICE terbaru di Surabaya Timur dengan fasilitas yang siap melayani acara korporasi maupun sosial dalam berbagai skala,” ujar Reza Aryawarman, Multi-Property General Manager untuk portofolio hotel Pakuwon di bawah Marriott International.

Selain ruang pertemuan, tamu juga dapat menikmati beragam fasilitas gaya hidup. Vibe Restaurant menyajikan comfort food Asia modern, sementara Echo Lounge & Bar menghadirkan hiburan live music.