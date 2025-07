Aloft Surabaya Pakuwon City, Hotel Marriott Pertama di Timur Kota Pahlawan

jpnn.com, SURABAYA - Semangat baru akan menghidupkan Surabaya seiring dengan pengumuman pembukaan Aloft Surabaya Pakuwon City pada 22 Agustus 2025 oleh Pakuwon Group dan Marriott International.

Peluncuran ini menandai debut brand Aloft Hotels di Surabaya sekaligus menjadi hotel Marriott pertama di wilayah timur kota ini.

Sebagai bagian dari ekspansi tahap ke-3 Pakuwon City Mall, hotel ini terletak strategis di atas kawasan pengembangan terpadu seluas 1,1 hektare dengan nilai proyek total sebesar Rp 1,2 triliun.

Pembukaan ini sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan Pakuwon dalam sektor hospitality yang berfokus pada gaya hidup, serta memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman kelas dunia ke pusat-pusat urban di Indonesia.

Pembukaan ini merupakan bagian dari ekspansi berkelanjutan Pakuwon Group di sektor perhotelan, setelah sukses mengembangkan The Westin Surabaya, Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Four Points by Sheraton Surabaya, serta Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah yang meraih banyak penghargaan.

Di luar Surabaya, jaringan hotel Pakuwon tersebar di kota-kota besar, termasuk Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Fairfield by Marriott Bekasi, Four Points by Sheraton Bali Kuta, Yogyakarta Marriott Hotel dan yang sebentar lagi akan dibuka juga, Four Points by Sheraton Bekasi, serta destinasi gaya hidup kota seperti Pakuwon Golf & Family Club.

"Hotel ini bukan cuma tempat baru, tetapi, jadi titik kumpul seru buat para pelancong generasi sekarang. Aloft hadir membawa energi baru, hotel yang terasa hidup, penuh koneksi, dan tampil beda dengan percaya diri yang dirancang untuk generasi pelancong berikutnya. Aloft menghadirkan sesuatu yang berbeda, hotel yang terasa hidup, terhubung, dan tampil berani tanpa kompromi," kata Multi-Property General Manager Pakuwon Portfolio Hotels Reza Aryawarman.

Dengan 233 kamar yang modern dan penuh warna, Aloft Surabaya Pakuwon City cocok buat siapa saja, mulai dari profesional, digital nomad, sampai anak muda yang senang staycation atau jalan-jalan di akhir pekan.