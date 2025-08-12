Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Alternatif Bisnis Jika Anda Pensiun Sebagai Pemain Bola

Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:41 WIB
Alternatif Bisnis Jika Anda Pensiun Sebagai Pemain Bola - JPNN.COM
Wisal El Burji. Foto: ileague

jpnn.com - SIDOARJO - Kapten Deltras FC Wisal El Burji sepertinya sudah menyiapkan masa depan jika pensiun sebagai pemain sepak bola.

Deltras FC merupakan klub Championship, di bawah Super League.

Wisal El Burji Bukan belajar sebagai pelatih, tetapi dia terjun di dunia bisnis.

Baca Juga:

Dunia bisnis yang dijalaninya itu ialah potong rambut atau barbershop.

Sejak musim lalu, mantan pemain Persipasi Bekasi tersebut sudah membuka di daerah Ciro, Sukodono, Sidoarjo.

"Mencoba mendirikan satu dulu. Kalau ramai kan bisa dikembangkan lagi," kata Burji, sapaan karib Wisal El Burji tersebut.

Baca Juga:

Sekarang barbershop-nya itu pindah ke Jalan Diponegoro, Kota Sidoarjo.

Menurut Burji, akses ke Ciro terlalu jauh. Selain itu, banyak netizen dan rekan-rekannya pingin usaha Burji dipindah ke kota.

Bukan belajar sebagai pelatih, tetapi dia terjun di dunia bisnis. Apa tuh bisnisnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Championship  Bisnis  Pegadaian Championship  Super League  bisnis potong rambut  Wisal El-Burji  deltras fc  pemain bola 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp