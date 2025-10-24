Althebox Dorong Kesadaran Kesehatan Mental di Era Digital

Jumat, 24 Oktober 2025 – 15:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena burnout, kecemasan sosial, dan tekanan hidup digital kini menjadi tantangan besar bagi generasi muda.

Melihat kondisi tersebut, Althebox mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan platform media sosial, terutama TikTok.

Melalui akun @althebox, mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah gaya hidup serba daring.

Melalui kampanye bertajuk “Disconnect to Reconnect”, Althebox mengajak audiens untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan interaksi sosial di dunia nyata.

Pesan utama dari kampanye ini menekankan bahwa hidup modern tidak harus selalu terkoneksi dengan layar.

Owner Althebox, Syifa Aurelia menjelaskan bahwa keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata merupakan kunci kebahagiaan.

“Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menguasainya. Kami ingin menghadirkan ruang digital yang sehat dan penuh makna,” ujarnya.

Tidak berhenti pada kampanye edukatif, Althebox juga menggandeng komunitas kreator dan psikolog muda untuk membuka ruang diskusi publik mengenai kesehatan mental, produktivitas, serta penggunaan media sosial yang positif.