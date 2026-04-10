Alto Catat Lonjakan Transaksi QRIS 89%, Tetapi Rata-Rata Nilai Belanja Turun

Jumat, 10 April 2026 – 21:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Alto Network memaparkan jumlah transaksi QRIS yang tercatat di bawah perusahaannya sepanjang periode Maret 2025 - Maret 2026 meningkat 89 persen.

Peningkatan angkat tersebut dinilai menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat masih kuat.

CEO PT Alto Network Gretel Griselda mengungkapkan tingkat konsumtif masyarakat bertumbuh, terutama selama Ramadan.

Namun, tercatat, jumlah pembelian atau ticket size sekali transaksi menurun 16 persen.

Artinya masyarakat cenderung menahan diri belanja dalam jumlah besar.

"Pembelian kopi, apakah jadinya tidak melakukan pembelian kopi sehari-hari? Masih, tapi mungkin average ticket size-nya yang tadinya Rp 100 ribu menjadi Rp 80 ribu, seperti itu," kata Gretel dalam Konferensi Pers Bisnis Update & Peresmian ASKARA Connect & ASKARA Collab PT ALTO Network, di Jakarta Selatan, Kamis, (9/4)

Greta berpendapat volatilitas global dan konflik geopolitik beberapa bulan terakhir belum memberikan dampak penghambat yang berarti bagi pertumbuhan transaksi.

Kendati kondisi geopolitik Timur Tengah menekan daya beli masyarakat, Alto memproyeksikan pertumbuhan transaksi mendatang tetap mengarah ke sisi positif.